В Анкаре распорядились убрать с улиц бездомных собак перед саммитом НАТО

Полиция Анкары поручила муниципалитетам турецкой столицы провести отлов бездомных собак накануне саммита НАТО, который состоится 7-8 июля.

Об этом сообщает Turkish Minute со ссылкой на официальное письмо, информирует "Европейская правда".

Департамент полиции Анкары направил это письмо в Генеральное управление по охране природы и национальных парков, муниципалитета Анкары и нескольких районных муниципалитетов накануне 36-го саммита НАТО.

В документе местные органы власти просят убрать бездомных собак с маршрутов, по которым будут двигаться делегации саммита, а также из окрестностей мест проведения мероприятия, аэропортов и гостиниц, где остановятся участники.

Согласно письму, животных следует выловить до начала саммита таким образом, чтобы не допустить никаких препятствий в проведении мероприятий, связанных с саммитом.

Департамент полиции также поручил муниципалитетам выделить персонал для работы на местах во время мероприятия.

В 2024 году Турция приняла противоречивый закон, который расширяет полномочия муниципалитетов по отлову бездомных собак с улиц и их размещению в приютах.

Организации по защите прав животных и оппозиционные политики раскритиковали этот закон, предупредив, что он может привести к массовому содержанию или убийству животных, тогда как правительство заявило, что эта мера необходима для решения проблем безопасности и улучшения контроля за численностью бездомных собак.

Также стало известно, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.