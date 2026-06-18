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В ОПУ розповіли про програму візиту Зеленського до Брюсселя

Новини — Четвер, 18 червня 2026, 12:26 — Ірина Кутєлєва

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, планує провести зустрічі з представниками бельгійської влади і королем, а також взяти участь у засіданні у форматі "Рамштайн" і взяти участь у саміті ЄС.

Про це журналістам повідомив речник українського президента Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда".

Зокрема, 18 червня у Зеленського запланована зустріч з прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером, а також аудієнція у короля Філіпа.

Потім Зеленський разом з міністром оборони Михайлом Федоровим зустрінеться з генсеком НАТО Марком та міністрами оборони Великої Британії та Німеччини.

Далі український президент буде присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), де також планується його виступ.

Увечері Зеленський прибуде до Європейської ради, де зустрінеться з її главою Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також заплановані його двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.

Зеленський також візьме участь у засіданні Євроради, де також запланований його виступ.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів деталі своєї зустрічі із Зеленським.

Як відомо, український президент прибув до бельгійської столиці увечері 17 червня.

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Зеленський Бельгія Саміт ЄС
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