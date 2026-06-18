В ОПУ рассказали о программе визита Зеленского в Брюссель

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, планирует провести встречи с представителями бельгийской власти и королем, а также принять участие в заседании в формате "Рамштайн" и принять участие в саммите ЕС.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, информирует "Европейская правда".

В частности, 18 июня у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, а также аудиенция у короля Филиппа.

Затем Зеленский вместе с министром обороны Михаилом Федоровым встретится с генсеком НАТО Марком и министрами обороны Великобритании и Германии.

Далее украинский президент будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), где также планируется его выступление.

Вечером Зеленский прибудет в Европейский совет, где встретится с его главой Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также запланированы его двусторонние встречи с европейскими лидерами.

Зеленский также примет участие в заседании Евросовета, где также запланировано его выступление.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал детали своей встречи с Зеленским.

Как известно, украинский президент прибыл в бельгийскую столицу вечером 17 июня.