Президент Финляндии не верит, что РФ готовит нападение на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб отвергает беспокойство, в частности со стороны Швеции, о том, что Россия вскоре хочет проверить статью 5 НАТО и осуществить нападение на какую-то из стран-членов Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом финский президент сказал в интервью шведскому изданию Hufvudstadsbladet.

Его комментарий касался, в частности заявления главнокомандующего Вооруженных сил Швеции Микаэля Классона, который недавно предупредил, что Россия может попытаться проверить на прочность пятую статью НАТО в ближайшее время.

"Я категорически не согласен. Цель России – вывести из равновесия Европу и европейские страны. Часть этой гибридной операции – заставить самих европейцев предупреждать о российском нападении. Как президент, главнокомандующий и просто финн, я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти, – подчеркнул Стубб.

Президент добавил, что не верит в намерение России бросить вызов НАТО в ситуации, когда она проиграет войну Украине.

По его оценке, война продлится еще минимум три-четыре месяца.

При этом Стубб не верит в то, что в будущем возможна демократическая и открытая Россия.

Он предположил, что РФ надолго останется в изоляции и экономически будет отставать от США и Европы.

В то же время Стубб отмечает, что стабильная и безопасная Россия имеет решающее значение для Финляндии.

Между тем главнокомандующий немецкой армии Кристиан Фройдинг считает, что Германия должна подготовиться к российскому нападению до 2029 года или даже раньше.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.