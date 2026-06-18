Глава МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в четверг, что прекращает "все контакты" с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Свой поступок израильский министр объяснил тем, что, по его словам, Каллас приписывают высказывания, в которых она якобы сравнила Израиль с Южной Африкой времен апартеида.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью в отношении Государства Израиль. Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке", – указал Саар.

Он также отметил, что до сих пор Каллас "не опубликовала ни одного опровержения, разъяснения или ответа относительно этого серьезного заявления".

"Поэтому, как у министра иностранных дел Государства Израиль, у меня нет другого выбора, как разорвать все контакты с госпожой Каллас, пока она не отзовет клевету, направленную против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", – добавил Саар.

В последующих сообщениях в X Саар распространил публикации с других аккаунтов, в которых упоминалось сообщение европейского новостного сайта Euractiv от 12 июня.

В нем со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов отмечалось, что во время своего визита в Мексику в прошлом месяце Каллас сравнила отношение Израиля к палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа с политикой Южной Африки во времена апартеида – системы расовой сегрегации, которая обеспечивалась законом.

В конце мая Совет Европейского Союза ввел новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Недавно Европейский Союз договорился о введении новых санкций против еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которые долгое время блокировала Венгрия.

Лидеры ряда стран призвали Израиль прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан и обуздать рост насилия со стороны поселенцев.