Зеленский обсудил с премьером Бельгии график поставок F-16

Президент Владимир Зеленский в четверг провел в Брюсселе встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, во время которой обсудил график поставок Украине истребителей F-16.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, с главой правительства Бельгии они подробно обсудили поддержку украинской защиты. В частности, Бельгия готовит новый весомый пакет помощи и вклад в программу PURL.

Кроме того, на встрече речь шла о сроках поставок Бельгией истребителей в Украину.

"Также проговорили график поставок истребителей F-16. Первые поступления будут уже в этом году. Именно такая помощь с защитой неба сейчас больше всего нужна", – подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил в четверг, что Бельгия приняла решение передать в ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее. По его словам, Бельгия передаст семь F-16 в этом году, четыре из них – для запчастей.

Напомним, что в прошлом году премьер Бельгии в Киеве детализировал, когда ждать обещанные Украине F-16, но эти планы не были осуществлены.

В этом году в апреле премьер Норвегии заверил, что первые из обещанных этой страной F-16 для Украины скоро будут готовы летать.