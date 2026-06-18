Зеленский анонсировал новые взносы союзников в программу по закупке оружия США

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинские союзники подготовили решение о новых взносах в инициативу PURL, в рамках которой украинские партнеры закупают у США оружие для Украины.

Об этом он сказал в Брюсселе во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего выступления Зеленский поблагодарил всех союзников Украины, которые поддерживают программу PURL.

"Сейчас эта программа действительно меняет ситуацию вместе со всем нашим двусторонним сотрудничеством. Иногда эти поставки буквально определяют ситуацию день за днем. Когда мы знаем, что Россия готовит масштабный удар по Украине и мы можем получить ракеты Patriot накануне этой атаки, это помогает спасать жизни", – сказал он.

По словам украинского президента, есть некоторые страны, которые уже подготовили решение о новых взносах в рамках PURL.

Кроме этого, Зеленский отметил, что некоторые страны хотели бы объявить о своих взносах в PURL на саммите НАТО в Анкаре в этом году, но до него еще остается несколько недель.

"Давайте принимать эти важные решения уже во время нынешних встреч, чтобы мы могли предоставить оружие, необходимое для защиты. Россия атакует Украину ежедневно. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте даже на один день то, что можно сделать через PURL уже сегодня", – добавил украинский президент.

В этот день стало известно, что Швеция выделяет $108 млн на поддержку инициативы PURL, в рамках которой украинские партнеры закупают у США оружие для Украины.

Объявление Швеции прозвучало в день встречи министров обороны стран НАТО, на полях которой Германия объявила, что выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot в рамках PURL и программы Jumpstart.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.