Ракети до Patriot, снаряди та дрони: міністр оборони Британії окреслив цілі "Рамштайну"

Міністр оборони Британії Ден Джарвіс озвучив завдання союзників на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбувається у четвер у Брюсселі.

Про це він заявив на відкритті засідання "Рамштайну", передає "Європейська правда".

Під час вступної промови Джарвіс наголосив, що пріоритетними для оборони України залишаються системи протиповітряної оборони, боєприпаси для 155-мм гармат зі збільшеною дальністю стрільби та безпілотники українського виробництва.

Глава Міноборони Британії, яка співголовує на "Рамштайні" з Німеччиною, закликав союзників оголосити про внески до двох пакетів в рамках програми PURL із закупівлі американського озброєння.

"Тож сьогодні ми просимо про мільярд на два пакети PURL. Ще один мільярд на 200 тисяч 155-мм снарядів збільшеної дальності, 650 мільйонів на фінансування 100 критично важливих ракет Patriot у рамках програми Jumpstart та ще один мільярд на 1 мільйон українських дронів", – заявив Джарвіс.

Президент Володимир Зеленський, який також бере участь у засіданні, заявив, що деякі українські союзники підготували рішення щодо нових внесків у ініціативу PURL, у рамках якої українські партнери закуповують у США зброю для України.

Цього дня стало відомо, що Швеція виділяє $108 млн на підтримку ініціативи PURL.

Про новий внесок на суму 400 млн євро у програму PURL оголосила також Німеччина.

У четвер Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.