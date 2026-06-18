Ракеты к Patriot, снаряды и дроны: министр обороны Британии очертил цели "Рамштайна"

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис озвучил задачи союзников на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое проходит в четверг в Брюсселе.

Об этом он заявил на открытии заседания "Рамштайна", передает "Европейская правда".

Во время вступительной речи Джарвис отметил, что приоритетными для обороны Украины остаются системы противовоздушной обороны, боеприпасы для 155-мм пушек с увеличенной дальностью стрельбы и беспилотники украинского производства.

Глава Минобороны Британии, которая сопредседательствует на "Рамштайн" с Германией, призвал союзников объявить о взносах в два пакета в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.

"Поэтому сегодня мы просим о миллиарде на два пакета PURL. Еще один миллиард на 200 тысяч 155-мм снарядов увеличенной дальности, 650 миллионов на финансирование 100 критически важных ракет Patriot в рамках программы Jumpstart и еще один миллиард на 1 миллион украинских дронов", – заявил Джарвис.

Президент Владимир Зеленский, также участвующий в заседании, заявил, что некоторые украинские союзники подготовили решение о новых взносах в инициативу PURL, в рамках которой украинские партнеры закупают у США оружие для Украины.

В этот день стало известно, что Швеция выделяет $108 млн на поддержку инициативы PURL.

О новом взносе на сумму 400 млн евро в программу PURL объявила также Германия.

В четверг Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года.