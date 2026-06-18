Фіцо не бачить причин блокувати висновки саміту ЄС по Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не блокуватиме висновки саміту Європейської ради 18-19 червня щодо України.

Про це він заявив у парламенті, цитує SME, пише "Європейська правда".

Прем’єр Словаччини, який неодноразово не підтримував фінальні висновки самітів ЄС щодо України разом з ексглавою угорського уряду Віктором Орбаном, цього разу не бачить причин виступати проти них.

Водночас Фіцо вкотре наголосив, що Братислава не надаватиме зброю та фінансову допомогу своєму східному сусідові. За його словами, він ніколи не виступав проти прагнення України приєднатися до ЄС. Проте словацький лідер не підтримуватиме жодних винятків у цьому процесі для Києва.

"Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочень, винятків чи способів обійти стандартний процес вступу до ЄС. Україна має виконати всі умови", – сказав Фіцо.

Крім того, прем’єр Словаччини анонсував свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС в Брюсселі.

"Я припускаю, що ми насамперед обговоримо процес вступу України до ЄС", – зазначив Фіцо.

Також лідери обговорять заплановане спільне засідання урядів України та Словаччини. За словами словацького прем’єр-міністра, Зеленський запропонував провести його в Києві, тоді як Фіцо волів би, щоб місцем проведення стала Братислава.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу між Україною та Словаччиною над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.