Фицо не видит причин блокировать выводы саммита ЕС по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет блокировать выводы саммита Европейского совета 18-19 июня по Украине.

Об этом он заявил в парламенте, цитирует SME, пишет "Европейская правда".

Премьер Словакии, который неоднократно не поддерживал финальные выводы саммитов ЕС по Украине вместе с экс-главой венгерского правительства Виктором Орбаном, на этот раз не видит причин выступать против них.

В то же время Фицо в очередной раз подчеркнул, что Братислава не будет предоставлять оружие и финансовую помощь своему восточному соседу. По его словам, он никогда не выступал против стремления Украины присоединиться к ЕС. Однако словацкий лидер не будет поддерживать никаких исключений в этом процессе для Киева.

"Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких сокращений, исключений или способов обойти стандартный процесс вступления в ЕС. Украина должна выполнить все условия", – сказал Фицо.

Кроме того, премьер Словакии анонсировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Я предполагаю, что мы прежде всего обсудим процесс вступления Украины в ЕС", – отметил Фицо.

Также лидеры обсудят запланированное совместное заседание правительств Украины и Словакии. По словам словацкого премьер-министра, Зеленский предложил провести его в Киеве, тогда как Фицо предпочел бы, чтобы местом проведения стала Братислава.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о работе между Украиной и Словакией над датой и местом проведения следующего раунда межправительственных консультаций.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.