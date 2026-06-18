У Додона пожаловались "Венецианке" из-за ситуации с выборами в Гагаузии

Представители Партии социалистов и Партии коммунистов в Молдове обратились в Венецианскую комиссию из-за продолжающегося спора вокруг организации выборов в автономном регионе Гагаузия.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

18 июня в рядах социалистов и коммунистов заявили, что обратились к Венецианской комиссии с просьбой "дать объективную оценку" кризису в Гагаузии.

"Сейчас можно наблюдать полный институциональный "тупик" в автономии... Кризис, созданный в Гагаузии, не может длиться вечно. В конце концов его следует преодолеть путем политического диалога", – заявил депутат от "социалистов" Григорий Новак.

По его словам, Венецианской комиссии передали информацию о последних решениях Минюста Молдовы, обращение в Конституционный суд относительно конституционности положений закона, касающихся выборов в автономии, о позиции Народного собрания Гагаузии.

Перед этим в марте группа оппозиционных депутатов во главе с лидером социалистов Игорем Додоном направили письмо европейским и международным организациям, где обвиняли Кишинев в "давлении" на автономный регион и просили поддержки "для возобновления диалога".

Ранее Апелляционная палата молдавского Кагула приостановила решение Народного собрания Гагаузии о проведении местных выборов 21 июня.

Кризис вокруг выборов в Гагаузии продолжается уже более года. Срок полномочий нынешней Народной ассамблеи закончился, но новые выборы организовать не удалось.

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