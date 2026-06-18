Прем’єр Латвії закликає підтримати країни "східного флангу" на тлі наслідків війни

Прем’єр Латвії Андріс Кулбергс розповів, що на саміті ЄС підніме питання про підтримку країн "східного флангу" Євросоюзу і НАТО на тлі побічних ефектів війни РФ і України – вочевидь маючи на увазі інциденти із "заблукалими" безпілотниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ перед зустріччю лідерів.

Кулбергс сказав, що збирається багато говорити про виклики для прикордонних країн-членів ЄС на сході – держав Балтії, Фінляндії, Польщі, Румунії.

"Усі бачать, що відбувається на п’ятому році війни. Це однозначно має вплив на економіку на східних кордонах ЄС – економіку, інвестиції, туризм, суспільство, життя людей, бізнес. Лише із сильною економікою можна забезпечити сильну оборону", – зазначив він.

Кулбергс нагадав, що Латвія – серед країн, які витрачають на оборону 5% ВВП.

"Але цього недостатньо – щоб забезпечувати безпеку Європи лише нашими силами. Кордон Латвії – це також зовнішній кордон ЄС. І це означає, що усі країни ЄС мали би витрачати на оборону щонайменш 5%", – сказав прем’єр Латвії.

Як відомо, протягом весни й червня була серія випадків, коли "заблукалі" під впливом російських засобів РЕБ українські ударні безпілотники залітали у повітряний простір країн Балтії та, рідше, Фінляндії, призводячи до повітряних тривог. Вже двічі винищувачі НАТО збили такі апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

Безпілотників, які розбились самі або вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.

У Румунії вперше за всі роки повномасштабної війни російський "Шахед" влетів у верхній поверх багатоповерхівки в прикордонному місті, завдавши значних руйнувань. Після того стався інцидент з вибухом "заблукалого" морського дрона ЗСУ у порту Констанци.