Україна й Німеччина підписали угоду про розробку захисту від балістичних ракет

Україна та Німеччина 18 червня підписали угоду в оборонній сфері, що стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед засіданням формату "Рамштайн" оголосили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зеленський зазначив, що Україна останнім часом досягла великого прогресу у захисті від ворожих безпілотників, але великим викликом залишаються російські балістичні ракети.

"Тому сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є у Німеччини. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом", – оголосив президент.

"Михайло (Федоров, міністр оборони України. – ЄП) і я сьогодні підписали угоду, яка прокладає шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам – якщо бізнес зможе домовитися. У цьому проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній. Це може стати важливим внеском у безпеку Європи та України", – заявив Пісторіус.

Володимир Зеленський зазначив, що сподівається побачити конкретні результати співпраці з союзниками у сфері захисту від балістичних ракет до зими 2026 року.

"Це щось, що потрібно не лише Україні, а всім і це довгострокові зусилля. Прошу, будь ласка, підтримати це на кожному рівні та усіма способами", – сказав він.

Також Зеленський анонсував нові внески союзників у програму закупівлі американської зброї для України.

Як відомо, вдень 18 травня у Брюсселі проходить чергова зустріч Контактної групи з оборони України під головуванням Британії та Німеччини.

На ній особисто присутні президент України та генсек НАТО Марк Рютте.

Німеччина оголосила, що виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot у межах PURL і програми Jumpstart.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.