Мадяр заявив про "перезавантаження" відносин "Вишеградської четвірки" і назвав дату саміту

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував "перезавантаження" відносин країн "Вишеградської четвірки" та заявив, що наступна зустріч формату відбудеться 23 червня у Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму X.

Мадяр, який перебуває у Брюсселі на саміті лідерів ЄС, оголосив про "перезапуск" так званої "Вишеградської четвірки" – регіонального формату співпраці, до якого входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

We are relaunching the Visegrád Group!



I am pleased that the Prime Ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovakia have all accepted my invitation to Budapest and Gödöllő on 23 June.



Let us work together for a strong Central Europe! pic.twitter.com/PlJR6SINOV – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 18, 2026

"Я радий, що прем’єр-міністри Польщі, Чеської Республіки та Словаччини усі прийняли моє запрошення до Будапешта і Гееделле на 23 червня. Працюймо разом задля сильної Центральної Європи!", – написав він.

Раніше Мадяр заявив, що хотів би розширити склад "Вишеградської четвірки".

Відносини між країнами-учасницями формату в останні роки погіршилися через принципово різну позицію тодішнього угорського прем’єра Віктора Орбана, а згодом і прем’єра Словаччини Роберта Фіцо та Варшави й Праги щодо низки питань – зокрема російсько-української війни.

Так, наприклад, восени 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький скасував зустріч з Орбаном після його вояжу до Путіна.

У Орбана після перемоги на виборах у Чехії популістської політсили Андрея Бабіша сподівались створити "антиукраїнський союз" в ЄС разом зі Словаччиною та Чехією.

Після вступу на посаду прем'єра Угорщини Петер Мадяр здійснив свій перший закордонний візит до Польщі – для "перезавантаження" відносин.