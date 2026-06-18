Мадьяр заявил о "перезагрузке" отношений "Вышеградской четверки" и назвал дату саммита

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал "перезагрузку" отношений стран "Вышеградской четверки" и заявил, что следующая встреча формата состоится 23 июня в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем X.

Мадьяр, который находится в Брюсселе на саммите лидеров ЕС, объявил о "перезапуске" так называемой "Вышеградской четверки" – регионального формата сотрудничества, в который входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

We are relaunching the Visegrád Group!



I am pleased that the Prime Ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovakia have all accepted my invitation to Budapest and Gödöllő on 23 June.



Let us work together for a strong Central Europe! pic.twitter.com/PlJR6SINOV – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 18, 2026

"Я рад, что премьер-министры Польши, Чешской Республики и Словакии все приняли мое приглашение в Будапешт и Гееделле на 23 июня. Давайте работать вместе для сильной Центральной Европы!", – написал он.

Ранее Мадьяр заявил, что хотел бы расширить состав "Вышеградской четверки".

Отношения между странами-участницами формата в последние годы ухудшились из-за принципиально разной позиции тогдашнего венгерского премьера Виктора Орбана, а позже также премьера Словакии Роберта Фицо и Варшавы и Праги по ряду вопросов – в частности российско-украинской войны.

Так, например, осенью 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с Орбаном после его вояжа к Путину.

У Орбана после победы на выборах в Чехии популистской политсилы Андрея Бабиша надеялись создать "антиукраинский союз" в ЕС вместе со Словакией и Чехией.

После вступления в должность премьера Венгрии Петер Мадьяр совершил свой первый зарубежный визит в Польшу – для "перезагрузки" отношений.