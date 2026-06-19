ЗМІ: Мелоні і Санчес вступили у суперечку через мігрантів

Під час саміту ЄС між прем’єркою Італії Джорджею Мелоні і очільником уряду Іспанії Педро Санчесом спалахнула суперечка щодо питання мігрантів.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Мелоні висловила невдоволення через схвалення іспанським урядом програми масової легалізації, в рамках якої, як очікується, легальний статус отримають близько 500 тисяч мігрантів.

"Дії Іспанії зачіпають її сусідів", – заявила вона.

За словами дипломатів ЄС, дискусія розпочалася з того, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен високо оцінила дії Роберти Метсоли та Європейського парламенту щодо ухвалення законодавства, яке дозволяє створювати центри депортації за межами Європи.

Далі вона звернулася з проханням приділяти питанням міграції більше уваги у порядку денному Європейської ради, зазначивши, що лідери повинні пильніше стежити за політикою, яку проводять інші столиці країн ЄС.

Санчес розкритикував цю жорстку позицію, що спонукало Мелоні підтримати Фредеріксен і водночас піддати критиці дружню до мігрантів політику Іспанії, яка, на її думку, впливає на всю Шенгенську зону.

Нагадаємо, у середу Європейський парламент проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

Ця пропозиція викликала різку критику з боку правозахисних організацій та депутатів лівого спрямування, які стверджують, що вона може порушувати права мігрантів.

Як відомо, 14 квітня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд затвердить королівський декрет про легалізацію приблизно пів мільйона іммігрантів, та що він вважає цей крок потрібним і правильним.

Водночас Єврокомісія має застереження щодо планів Іспанії, оскільки це може суперечити чинній міграційній політиці ЄС.