СМИ: Мелони и Санчес вступили в спор из-за мигрантов

Во время саммита ЕС между премьером Италии Джорджей Мелони и главой правительства Испании Педро Санчесом вспыхнул спор по вопросу мигрантов.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Мелони выразила недовольство из-за одобрения испанским правительством программы массовой легализации, в рамках которой, как ожидается, легальный статус получат около 500 тысяч мигрантов.

"Действия Испании затрагивают ее соседей", – заявила она.

По словам дипломатов ЕС, дискуссия началась с того, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен высоко оценила действия Роберты Метсолы и Европейского парламента по принятию законодательства, которое позволяет создавать центры депортации за пределами Европы.

Далее она обратилась с просьбой уделять вопросам миграции больше внимания в повестке дня Европейского совета, отметив, что лидеры должны пристальнее следить за политикой, которую проводят другие столицы стран ЕС.

Санчес раскритиковал эту жесткую позицию, что побудило Мелони поддержать Фредериксен и одновременно подвергнуть критике дружественную к мигрантам политику Испании, которая, по ее мнению, влияет на всю Шенгенскую зону.

Напомним, в среду Европейский парламент проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.

Это предложение вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций и депутатов левого толка, которые утверждают, что оно может нарушать права мигрантов.

Как известно, 14 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство утвердит королевский декрет о легализации примерно полмиллиона иммигрантов, и что он считает этот шаг нужным и правильным.

В то же время Еврокомиссия имеет предостережения относительно планов Испании, поскольку это может противоречить действующей миграционной политике ЕС.