Премьер Эстонии критикует попытки президента Евросовета наладить контакт с РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией были неправильными.

Об этом глава правительства Эстонии сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Михал, попытки Кошты наладить неформальные дипломатические каналы связи с Кремлем могут подорвать поддержку Украины со стороны ЕС.

По его словам, Россия по-прежнему отвергает любой реалистичный путь к миру. Михал также подчеркнул, что любая дипломатическая деятельность должна осуществляться под руководством Киева.

"Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в этих переговорах. Как только ЕС – или любая отдельная страна – позиционирует себя как посредник, это неизбежно ограничивает его собственную способность принимать именно те меры, которые необходимы для поддержки Украины и усиления давления на Россию", – подчеркнул эстонский премьер.

Он также добавил, что предложения о необходимости альтернативных каналов или закулисных дипломатических переговоров являются ошибочными.

"Цель остается неизменной: Путин в конце концов должен принять условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и Украиной. История дает четкое предупреждение о попытках вести переговоры с диктаторами в альтернативных форматах. Демократические страны в конце концов вынуждены договариваться между собой об уступках, тогда как диктатор просто выбирает из предложенного ему меню вариантов, эксплуатируя раскол и ослабляя демократический мир", – подчеркнул Михал.

Он убежден, что "Европа должна сохранять стратегическое терпение".

"Поспешная дипломатия редко приносит долгосрочные результаты; чаще всего она приводит к негативным последствиям", – резюмировал глава эстонского правительства.

Ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь правителя России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

Во время саммита в Брюсселе Кошта объяснял лидерам, зачем он это делал.

Также "ЕвроПравда" выяснила, что большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, забрала дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем.