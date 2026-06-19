Частина республіканців у Сенаті критикують умови угоди Трампа з Іраном

Частина сенаторів-республіканців висловлюють критику щодо підписаного США з Іраном меморандуму, що окреслює умови припинення війни.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Упродовж доби після підписання США та Іраном рамкової угоди-меморандуму щодо умов припинення війни у Сенаті почала лунати критика з приводу того, на що погоджуються США.

Так, представник Луїзіани Білл Кессіді, який невдовзі залишає посаду, резюмував умови угоди як те, що "Іран стає сильнішим, ми стаємо слабшими".

Сенатор від Техасу Джон Корнін заявив, що "стурбований усім", що чув про документ.

Республіканка Ліза Мурковскі прокоментувала, що угоду важко назвати такою, що залишає Іран у менш вигідних умовах і США – у більш вигідних. "Витрачено купу грошей, є втрачені життя, але Іран залишився у становищі майже такому ж, як і був", – зазначає вона.

"Історія свідчить, що давати мільярди доларів теократичним лунатикам, які хочуть нас повбивати – вкрай погана ідея, і видається, що, на жаль, президент отримує погані поради щодо цієї угоди", – заявив сенатор від Техасу Тед Круз.

Як зазначає CNN, у сигналах від республіканців-сенаторів лунають натяки на те, що без значних змін підсумкова угода з Іраном, терміни якої мають погодити в наступні 60 днів на основі меморандуму, може не отримати погодження Конгресу.

Деякі висловлюють сумніви, що фінальної домовленості взагалі буде досягнуто, та вказують, що це може залишити Трампа і партію у "підвішеному стані" на тривалий час і відобразиться на результатах проміжних виборів до Конгресу.

Один із сенаторів-республіканців, який коментував анонімно, заявив навіть про "розпач" у лавах однопартійців.

Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс у своїх коментарях заперечує масштаби невдоволення у лавах республіканців. "По-перше, майте трохи віри у президента США. Думка про те, що він піде на угоду, яка буде поганою для американського народу – безглузда", – заявив Венс.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

Також США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.