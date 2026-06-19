ЗМІ: Туск на саміті ЄС дав зрозуміти, що вважає обов’язковою участь Польщі у контактах з РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті ЄС у четвер заявив, що Польща обов’язково має бути долучена до потенційних контактів Європи з Росією, і для неї неприйнятно, якщо цим питанням займатиметься лише "євротрійка".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск під час обговорення теми включення Європи у переговори довкола російсько-української війни та прямих контактів з Кремлем нібито наголосив, що для Варшави буде неприйнятно, якщо такі безпекові питання будуть вирішуватися найбільшими країнами Європи без участі Польщі.

"Польща не відчуває зобов’язуючими для себе рішення, ухвалені у форматах, де вона не представлена – як "євротрійка". Тож як би Франція та Німеччина наполягали, що вони мають вести перемовини у межах такого формату, Польща не вважає це прийнятним рішенням", – прокоментував неназваний польський дипломат.

За даними RMF24 більшість лідерів підтримали "координаційну" роль у контактах з Кремлем президента Євроради Антоніу Кошти. Деякі лідери критикували його за те, що не усі країни попередили про такі наміри.

Ще один співрозмовник з-поміж європейських дипломатів каже, що Польща, держави Балтії та деякі країни Північної Європи підкреслювали, що Росії не можна довіряти і "слід пам’ятати, як діє Путін".

"ЄвроПравда" раніше дізналася, що розпочаті контакти ЄС з Кремлем стали головним "українським" питанням на саміті у Брюсселі. Обговорення на цю тему почалося ще за присутності Зеленського у залі засідань і продовжилося після того, як він поїхав.

На саміті Кошта розповів лідерам ЄС, навіщо почав встановлювати контакт з Москвою.

До того звучала ідея про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Також раніше неофіційно повідомили, що Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів.