СМИ: Туск на саммите ЕС дал понять, что считает обязательным участие Польши в контактах с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в четверг заявил, что Польша обязательно должна быть приобщена к потенциальным контактам Европы с Россией, и для нее неприемлемо, если этим вопросом будет заниматься только "евротройка".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск при обсуждении темы включения Европы в переговоры вокруг российско-украинской войны и прямых контактов с Кремлем якобы отметил, что для Варшавы будет неприемлемо, если такие вопросы безопасности будут решаться крупнейшими странами Европы без участия Польши.

"Польша не чувствует обязывающими для себя решения, принятые в форматах, где она не представлена – как "евротройка". Поэтому как бы Франция и Германия не настаивали, что они должны вести переговоры в рамках такого формата, Польша не считает это приемлемым решением", – прокомментировал неназванный польский дипломат.

По данным RMF24 большинство лидеров поддержали "координационную" роль в контактах с Кремлем президента Евросовета Антониу Кошты. Некоторые лидеры критиковали его за то, что не все страны предупредили о таких намерениях.

Еще один собеседник из числа европейских дипломатов говорит, что Польша, государства Балтии и некоторые страны Северной Европы подчеркивали, что России нельзя доверять и "следует помнить, как действует Путин".

"ЕвроПравда" ранее узнала, что начатые контакты ЕС с Кремлем стали главным "украинским" вопросом на саммите в Брюсселе. Обсуждение на эту тему началось еще в присутствии Зеленского в зале заседаний и продолжилось после того, как он уехал.

На саммите Кошта рассказал лидерам ЕС, зачем начал устанавливать контакт с Москвой.

До того звучала идея о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – что пока не получила активного развития.

Также ранее неофициально сообщили, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.