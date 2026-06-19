Міністр оборони Румунії очікує відповіді України на свій запит про вибух дрона у порту Констанци

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що 23 червня сподівається отримати відповідь від української сторони на свої запитання стосовно інциденту з морським дроном ЗСУ, який вибухнув у порту Констанци.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міруце у п’ятницю заявив, що 23 червня сподівається отримати пояснення з боку українських колег щодо інциденту з дроном у порту Констанци. За його словами, він передав українській стороні запит із 14 запитаннями та ще очікує відповіді на них.

"Я отримав відповідь, що фінальна відповідь надійде 23 червня – тобто за кілька днів… Можливо, відбувається міжінституційна взаємодія для відповіді на мої 14 запитань", – зазначив він.

Раніше Раду Міруце пропонував попросити Україну про програмування її безпілотних катерів таким чином, щоб вони самознешкоджувалися у разі втрати контролю над ними біля територіальних вод Румунії, у межах 12 морських миль – що нібито технічно можливо реалізувати.

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанци вибухнув морський безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Згодом міністри закордонних справ України та Румунії провели телефонну розмову, однією з тем якої було запобігання новим інцидентам з безпілотниками.