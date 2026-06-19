Низка сенаторів США представили законопроєкт, який вносить зміни до чинного законодавства, щоб дозволити Україні використовувати активи, конфісковані у Центробанку РФ, та інші суверенні активи Росії для закупівлі військового обладнання.

Про це повідомляється на сайті сенатора Тіма Кейна, пише "Європейська правда".

Законопроєкт "Про конфісковані активи для бойового спорядження та готовності" (SABER) представили сенатори-демократи Тім Кейн, Кріс Кунс, Шелдон Вайтхаус та сенатори-республіканці Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Грасслі.

"Рішучість і стійкість українців у захисті своєї батьківщини від російських військ заслуговують на похвалу, і міжнародна спільнота повинна й надалі робити все можливе, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно для перемоги на полі бою та відбудови країни", – заявив Кейн.

"Саме тому я приєднуюся до своїх колег у поданні цього двопартійного законопроєкту, який дозволить використовувати російські суверенні активи для закупівлі оборонних товарів, що підтримають боротьбу України проти Росії", – додав він.

Сенатор Корнін зазначив, що закон REPO, який дозволяє конфіскувати заморожені російські суверенні активи, що перебувають під юрисдикцією США, та передавати їх Україні, вже заклав важливу основу для конфіскації та перепрофілювання мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Розширивши дозволене законом використання коштів для поповнення арсеналу України, цей законопроєкт (SABER) стане ще одним кроком у напрямку допомоги нашому союзнику у захисті від російської агресії та змусить Путіна оплатити витрати на озброєння України", – наголосив Корнін.

Сенатор Кунс підкреслив, що SABER відкриє нові шляхи для надання підтримки, щоб забезпечити безпеку "як нашу, так і України".

Нагадаємо, Палата представників США 4 червня проголосувала за законопроєкт The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Детально про закон REPO, що вже ухвалений у США, читайте у архівній статті "ЄвроПравди".