Замороженные активы РФ – на оружие для Украины: в США представили новый законопроект

Ряд сенаторов США представили законопроект, вносящий изменения в действующее законодательство, чтобы позволить Украине использовать активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие суверенные активы России для закупки военного оборудования.

Об этом сообщается на сайте сенатора Тима Кейна, пишет "Европейская правда".

Законопроект "О конфискованных активах для боевого снаряжения и готовности" (SABER) представили сенаторы-демократы Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Уайтхаус и сенаторы-республиканцы Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грасси.

"Решимость и стойкость украинцев в защите своей родины от российских войск заслуживают похвалы, и международное сообщество должно и впредь делать все возможное, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно для победы на поле боя и восстановления страны", – заявил Кейн.

"Именно поэтому я присоединяюсь к своим коллегам в подаче этого двухпартийного законопроекта, который позволит использовать российские суверенные активы для закупки оборонных товаров, которые поддержат борьбу Украины против России", – добавил он.

Сенатор Корнин отметил, что закон REPO, позволяющий конфисковывать замороженные российские суверенные активы, находящиеся под юрисдикцией США, и передавать их Украине, уже заложил важную основу для конфискации и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Расширив разрешенное законом использование средств для пополнения арсенала Украины, этот законопроект (SABER) станет еще одним шагом в направлении помощи нашему союзнику в защите от российской агрессии и заставит Путина оплатить расходы на вооружение Украины", – подчеркнул Корнин.

Сенатор Кунс подчеркнул, что SABER откроет новые пути для оказания поддержки, чтобы обеспечить безопасность "как нашу, так и Украины".

Напомним, Палата представителей США 4 июня проголосовала за законопроект The Ukraine Support Act, предусматривающий новую военную помощь Украине и санкции против России.

Подробнее о законе REPO, который уже принят в США, читайте в архивной статье "ЕвроПравды".