На западе Германии из-за жары закрыли часть школ

В пятницу в западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия из-за жары было закрыто множество начальных школ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает DW.

В некоторых средних школах занятия для учеников 5–10 классов также были отменены после обеда из-за жары. Решение о том, будет ли работать учебное заведение, принимают администрации школ.

По данным Немецкой метеорологической службы, по всей Германии прогнозируется сильная жара, поскольку горячий воздух поступает в страну с юго-запада.

На значительной части Северного Рейна-Вестфалии действует предупреждение об экстремальной жаре. Также объявлено предупреждение для отдельных районов северной земли Нижняя Саксония и земли Гессен в центре страны.

В западной и юго-западной Германии температура может достичь 38 градусов по Цельсию. В некоторых районах также возможны грозы и отдельные ливни. Ожидается, что ситуация улучшится ночью, хотя грозовая активность может сохраняться на западе страны.

Как сообщалось, во Франции начинает возвращаться крайне жаркая погода, самые высокие температуры ожидаются в период с четверга по воскресенье.

В мае в Испании зарегистрировали рекордное для этого месяца количество смертей, которые связывают с воздействием экстремальных температур.