Фіцо після зустрічі з Зеленським каже, що має з ним "фундаментально протилежні погляди"

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту лідерів ЄС 18 червня зробив висновок, що має з ним фундаментально протилежні погляди, але має бажання продовжувати діалог.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Фіцо розповів журналістам 19 червня.

Фіцо хоче продовжити діалог з Зеленським, незважаючи на різні погляди двох політиків.

"Не тільки у висновках Європейської ради, але й протягом практично всього вчорашнього дня домінантною темою була Україна за участю президента України Володимира Зеленського, з яким я зустрівся особисто", – розповів Фіцо.

Він уточнив, що це була їх друга зустріч віч-на-віч.

"Дозвольте коротко повернутися до цієї зустрічі. З багатьох питань ми маємо фундаментально різні погляди – фундаментально різні погляди. Однак, як ви знаєте, я є прихильником діалогу, і тому мій обов’язок – вступати в діалог навіть з тими людьми, чиї погляди відрізняються від моїх", – заявив словацький премʼєр.

Він спрогнозував, що знову матиме можливість коротко переговорити з Зеленським у Гданську, на полях Міжнародної конференції з відновлення України.

"Ми хочемо бачити стабільну та демократичну Україну, тому що Словаччині потрібна така Україна. Найбільше мене цікавить, коли може відбутися наступне спільне засідання урядів Словаччини та України", – заявив Роберт Фіцо.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу між Україною та Словаччиною над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.

Відомо, що Зеленський запропонував провести міжурядове засідання в Києві, тоді як Фіцо хоче, щоб місцем проведення стала Братислава.