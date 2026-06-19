Фицо после встречи с Зеленским говорит, что имеет с ним "фундаментально противоположные взгляды"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита лидеров ЕС 18 июня сделал вывод, что имеет с ним фундаментально противоположные взгляды, но имеет желание продолжать диалог.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Фицо рассказал журналистам 19 июня.

Фицо хочет продолжить диалог с Зеленским, несмотря на разные взгляды двух политиков.

"Не только в выводах Европейского совета, но и в течение практически всего вчерашнего дня доминирующей темой была Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского, с которым я встретился лично", – рассказал Фицо.

Он уточнил, что это была их вторая встреча с глазу на глаз.

"Позвольте коротко вернуться к этой встрече. По многим вопросам мы имеем фундаментально разные взгляды – фундаментально разные взгляды. Однако, как вы знаете, я являюсь сторонником диалога, и поэтому моя обязанность – вступать в диалог даже с теми людьми, чьи взгляды отличаются от моих", – заявил словацкий премьер.

Он спрогнозировал, что снова будет иметь возможность коротко переговорить с Зеленским в Гданьске, на полях Международной конференции по восстановлению Украины.

"Мы хотим видеть стабильную и демократическую Украину, потому что Словакии нужна такая Украина. Больше всего меня интересует, когда может состояться следующее совместное заседание правительств Словакии и Украины", – заявил Роберт Фицо.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о работе между Украиной и Словакией над датой и местом проведения следующего раунда межправительственных консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.

Известно, что Зеленский предложил провести межправительственное заседание в Киеве, тогда как Фицо хочет, чтобы местом проведения стала Братислава.