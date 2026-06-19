Норвегія запроваджує обмеження на використання ШІ в школах

Норвегія запроваджує практично повну заборону на використання інструментів штучного інтелекту учнями початкової школи, а також обмежує їх використання в навчанні дітей старшого віку, щоб запобігти негативному впливу ШІ на освіту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в постанові уряду країну.

Згідно з рішенням уряду, учні з першого по сьомий клас віком від 6 до 13 років, як правило, не повинні використовувати штучний інтелект у навчанні, тоді як у 8-10 класах (від 14 до 16 років) буде дозволено обмежено застосовувати інструменти ШІ під наглядом вчителів.

"Некритичне використання генеративного ШІ в школах збільшує ризик пропуску важливих етапів навчання. Водночас шкільні результати та навички учнів у норвезьких школах падають. Ми вживаємо заходів, щоб змінити це. Саме тому ми зараз запроваджуємо чіткі рекомендації щодо штучного інтелекту в школах", – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Для того, щоб учні могли використовувати ШІ під наглядом вчителів, освітянам знадобиться відповідна компетенція, за якою слідкуватиме Норвезький директорат освіти.

Водночас обмежень не буде для старшокласників – як зазначили в уряді, вони повинні навчитися правильно використовувати штучний інтелект, щоб бути готовими до подальшого навчання та роботи.

Раніше писали, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

Також у Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років.