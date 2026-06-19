Норвегия вводит ограничения на использование ИИ в школах

Норвегия вводит практически полный запрет на использование инструментов искусственного интеллекта учениками начальной школы, а также ограничивает их использование в обучении детей старшего возраста, чтобы предотвратить негативное влияние ИИ на образование.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в постановлении правительства страны.

Согласно решению правительства, ученики с первого по седьмой класс в возрасте от 6 до 13 лет, как правило, не должны использовать искусственный интеллект в обучении, тогда как в 8–10 классах (от 14 до 16 лет) будет разрешено в ограниченном объеме применять инструменты ИИ под присмотром учителей.

"Некритичное использование генеративного ИИ в школах увеличивает риск пропуска важных этапов обучения. В то же время школьные результаты и навыки учащихся в норвежских школах снижаются. Мы принимаем меры, чтобы изменить эту ситуацию. Именно поэтому мы сейчас вводим четкие рекомендации по искусственному интеллекту в школах", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Для того чтобы ученики могли использовать ИИ под присмотром учителей, педагогам потребуется соответствующая компетенция, за которой будет следить Норвежский директорат образования.

В то же время ограничений не будет для старшеклассников – как отметили в правительстве, они должны научиться правильно использовать искусственный интеллект, чтобы быть готовыми к дальнейшему обучению и работе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запретят доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет и введут ограничения в отношении игровых платформ и сервисов прямых трансляций.

Также в Швеции предлагают запретить социальные сети для детей до 15 лет.