Макрон виступив проти "центрів повернення" для мігрантів

Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти рішення ЄС створювати "центри повернення" в третіх країнах для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку.

Про це він сказав на пресконференції після саміту ЄС, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Макрон, коментуючи нове законодавство ЄС, заявив, що не вважає такий підхід ефективним для боротьби з міграцією.

"Ми виступаємо за ефективнішу політику повернення, але я ніколи не бачив центру повернення в третій країні, який би насправді працював", – прокоментував французький президент.

Лідер Франції також поставив під сумнів відповідність такої політики європейським цінностям.

"Я не впевнений, що саме в цьому полягає суть нашої Європи. Я не впевнений, що це ті фундаментальні принципи, на яких була побудована наша Європа, і я також не вірю, що це ефективно", – наголосив Макрон.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи перед пресою після саміту ЄС, заявив, що Мадрид також не підтримує створення таких центрів, але перебуває в меншості з цього питання.

Нагадаємо, цього тижня Європейський парламент проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

На початку червня нові міграційні правила узгодили перемовники від країн-членів ЄС.