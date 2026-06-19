Макрон выступил против "центров возвращения" для мигрантов

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против решения ЕС создавать "центры возвращения" в третьих странах для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита ЕС, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Макрон, комментируя новое законодательство ЕС, заявил, что не считает такой подход эффективным для борьбы с миграцией.

"Мы выступаем за более эффективную политику возвращения, но я никогда не видел центра возвращения в третьей стране, который бы действительно работал", – прокомментировал французский президент.

Лидер Франции также поставил под сомнение соответствие такой политики европейским ценностям.

"Я не уверен, что именно в этом заключается суть нашей Европы. Я не уверен, что это те фундаментальные принципы, на которых была построена наша Европа, и я также не верю, что это эффективно", – подчеркнул Макрон.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед прессой после саммита ЕС, заявил, что Мадрид также не поддерживает создание таких центров, но находится в меньшинстве по этому вопросу.

Напомним, на этой неделе Европейский парламент проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.

В начале июня новые миграционные правила были согласованы переговорщиками от стран-членов ЕС.