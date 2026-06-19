Зеленський сподівається на відновлення переговорного процесу, зокрема за участі Європи

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні, який був призупинений після початку конфлікту на Близькому Сході, зрештою відновиться.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

Президент припустив, що у разі відновлення переговорів до них можуть долучитися європейці.

"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю у двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що участь представників Європи у переговорах є важливою для України, оскільки вона розраховує на гарантії безпеки після закінчення війни та членство в Європейському Союзі.

Зеленський також зауважив, що Росії дають можливість обрати формат перемовин.

Переговорний процес щодо завершення війни за посередництва США був фактично зупинений після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану у лютому.

Президент України розповів, що пропонував зустрітися з Владіміром Путіним на саміті G7 у Франції цього тижня для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".

4 червня український президент написав листа очільнику Кремля, у якому запропонував особисту двосторонню зустріч для завершення війни, а також заявив, що до переговорів потрібно залучити Європу та США.

Тим часом в Кремлі анонсували, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії.