Зеленский надеется на возобновление переговорного процесса, в частности с участием Европы

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс по прекращению войны в Украине, который был приостановлен после начала конфликта на Ближнем Востоке, в конечном итоге возобновится.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой, сообщает "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

Президент предположил, что в случае возобновления переговоров к ним могут присоединиться европейцы.

"Раунды переговоров, я думаю, возобновятся. Вопрос в том, в каком формате. Европейцы видят свой трек. Европейцы за то, чтобы это был совместный трек – американцы и европейцы. И все также поддерживают трек, который мы предложили последними. Я верю в двусторонние переговоры, но чтобы партнеры обязательно были", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что участие представителей Европы в переговорах важно для Украины, поскольку она рассчитывает на гарантии безопасности после окончания войны и членство в Европейском Союзе.

Зеленский также отметил, что России дают возможность выбрать формат переговоров.

Переговорный процесс по прекращению войны при посредничестве США был фактически остановлен после начала американо-израильской операции против Ирана в феврале.

Президент Украины рассказал, что предлагал встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции на этой неделе для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова к диалогу".

4 июня украинский президент написал письмо главе Кремля, в котором предложил личную двустороннюю встречу для прекращения войны, а также заявил, что к переговорам необходимо привлечь Европу и США.

Между тем в Кремле объявили, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова приедут в Россию.