Танкер "теневого флота" России, задержанный Францией, прибыл в Бретань для расследования

Подсанкционный танкер "теневого флота" России Tagor, задержанный в воскресенье французскими военными, во вторник пришвартовался в заливе Дуарнене для продолжения расследования.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Судно теперь задержат и передадут в распоряжение властей департамента Финистер в рамках расследования правонарушений, связанных с использованием фальшивого флага и отказом выполнять приказы.

По указанию морского префекта, вокруг стоящего на якоре танкера была установлена запретная морская зона. Полеты над местом стоянки судна также запрещены.

Расследование дела поручили морской жандармерии.

Как сообщалось, перехват подсанкционного нефтяного танкера Tagor произошел в воскресенье на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от крайней точки Бретани.

Судно вышло из порта российского Мурманска под фальшивым флагом Камеруна и направлялось в Лимбе, портовый город на западе этой африканской страны.

Отмечается, что Великобритания помогла французским военным перехватить нефтяной танкер "теневого флота" РФ.

В Кремле назвали незаконным задержание Францией подсанкционного танкера, следовавшего из России.

Это уже четвертый случай перехвата Францией судов "теневого флота" РФ. Предыдущие три танкера были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.