Начальнику Генштаба Румынии выдвинули обвинения в коррупции

Начальник Генштаба Румынии, генерал Влад Георгице получил официальные обвинения в рамках коррупционного расследования, которое ведет Национальный антикоррупционный директорат (DNA).

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В ведомстве официально подтвердили уголовное производство против Георгице и сообщили, что военный отдел DNA выдвинул генералу обвинения.

По утверждениям прокуроров, в июле 2025 года Георгице поспособствовал подписанию другим топ-чиновником-генералом запроса в Министерство образования по созданию дополнительных 20 бюджетных мест в Национальном университете физического воспитания и спорта для дальнейшего трудоустройства нескольких подготовленных специалистов в структуре Минобороны.

В результате на бюджет смогли поступить дополнительные 20 абитуриентов, которые изначально могли претендовать только на контракт. По данным журналистов, среди них была и дочь коллеги Георгице.

По источникам Digi24, генерала обвиняют в злоупотреблении должностью.

Георгице является начальником Генштаба Румынии с конца ноября 2023 года.

