Сейм Литвы принял спорные поправки к закону об общественном вещателе

2 июня литовский Сейм поддержал спорные поправки к закону об общественном вещателе.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник Сейм поддержал спорные поправки к закону о деятельности общественного вещателя LRT 77 голосами "за". Оппозиция решила не участвовать в голосовании, против проголосовал только один депутат от социал-демократов.

Проект готовила рабочая группа во главе со спикером Сейма, после чего в него внес существенные изменения комитет по вопросам культуры.

Предложение отдельных депутатов о переносе голосования на другой день и еще одном дополнительном перерыве в заседании не было поддержано.

Спикер Сейма Оозас Олекас выразил мнение, что работа над проектом завершилась с удовлетворительным результатом. "У нас есть закон, который явно поддержало большинство. Использование бюджетных средств на работу LRT будет более эффективным", – сказал он.

В оппозиции продолжают критиковать принятые изменения. Так, представитель либералов Евгениус Гентвилас отметил, что правящая партия так и не предоставила надлежащих объяснений относительно изменений в управлении общественным вещателем, и это выглядит как "месть".

Представитель консерваторов Юргис Разма назвал обновленную версию закона "опасной".

Споры вокруг инициированных правящими партиями изменений длились более полугода и сопровождались массовыми для Литвы акциями протеста граждан, обеспокоенных тем, что поправки ослабят независимость общественного вещателя.

Так, 17 декабря на фоне интенсивных дебатов вокруг закона о LRT Сейм смог принять поправку, в которой упоминается кот одной из депутаток.

Однако представители правящей коалиции настаивали, что не откажутся от планов реформирования общественного вещателя, несмотря на протесты.

