В Чехии четырёх человек обвинили в торговле людьми на платформе эротического контента

Чешская полиция предъявила обвинения четырём лицам и одной компании, подозреваемым в торговле женщинами с помощью платформы эротического контента OnlyFans и других социальных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает "Европейская правда".

Дело о торговле людьми сосредоточено на группе, которая завербовала десятки женщин в возрасте чуть старше 18 лет. По данным полиции, злоумышленники воспользовались их маргинализацией или незрелостью, доверчивостью и невежеством.

По данным правоохранителей, после того, как обвиняемые завоевали доверие женщин, они побуждали их создавать эротический контент и подписывать контракты на представительство их интересов в социальных сетях, чаще всего на платформе OnlyFans.

"Жертвы обычно не имели доступа к профилям, созданным с использованием их личных данных. Обвиняемые якобы использовали психологическое давление, угрожали штрафами или отказывались от выплат, чтобы постепенно и вопреки воле жертв требовать более откровенного контента", – заявила полиция.

Группа получила доказанную финансовую выгоду на сумму не менее 3,6 миллиона чешских крон (более 172 тыс. долларов).

Дело расследует Региональная государственная прокуратура города Усти-над-Лабем. В случае вынесения окончательного приговора обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Одного из них взяли под стражу, остальные находятся под следствием на свободе. В ходе уголовного производства у группы было изъято имущество на общую сумму 9 миллионов чешских крон (431 тыс. долларов).

В феврале Пограничная служба Польши арестовала восьмерых подозреваемых по делу о торговле людьми.

В том же месяце немецкая полиция провела спецоперацию с участием шестисот сотрудников в связи с подозрением в торговле людьми.