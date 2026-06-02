СМИ: бывшего канцлера Шредера, которого прочили в переговорщики от ЕС с РФ, заметили в Москве

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице, Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Корреспондент телеканала Райнер Мунц увидел Шредера в отеле Kempinski.

82-летний бывший лидер Социал-демократической партии является личным другом российского лидера Владимира Путина; он продолжал работать на российские энергетические компании даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

3 июня начинается Санкт-Петербургский международный экономический форум. Возможно, Шредер приехал в Россию именно для участия в этом мероприятии.

Напомним, Путин предложил Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не принимает предложение Путина о Шредере в качестве посредника с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев пояснил, что тот, кто годами представлял российские интересы в Германии, не имеет "ни моральной, ни политической легитимности, чтобы сегодня выступать посредником".