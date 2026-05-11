Посол України: "посередник Шредер" може випадково сісти не за той стіл

Український посол у Берліні Олексій Макеєв пояснив, чому Україна відхиляє пропозицію правителя Росії Владіміра Путіна призначити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера посередником від ЄС у мирних переговорах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю журналу Spiegel.

Макеєв пояснив, що той, хто роками представляв російські інтереси в Німеччині, не має "ані моральної, ані політичної легітимності, щоб сьогодні виступати посередником".

"Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники", – заявив посол України Олексій Макеєв.

Дипломат, який наразі супроводжує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час його візиту до Києва, додав, що кандидатура Шредера повинна бути відхилена, "щоб він у підсумку випадково не сів за неправильний стіл".

Нагадаємо, лідер РФ Владімір Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхерда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.