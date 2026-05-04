Туск розкритикував плани Навроцького про оновлення конституції Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував наміри президента Кароля Навроцького підготувати масштабне оновлення конституції країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Коментуючи анонс Навроцького про запуск роботи над проєктом нової конституції Польщі Туск висловив сумніви у тому, що основний закон справді потребує оновлення, і сказав, що не вважає ініціативу серйозною.

Туск сказав, що вважає поточну політичну систему такою, що правильно забезпечує потреби країни, і не планує долучатися до роботи над новою конституцією – але готовий "брати участь у серйозних дискусіях про конституцію".

"Чинна конституція чітко визначає, хто керує і хто відповідальний за рішення у Польщі – і це, звісно, уряд. Обов’язки й роль президента прописані у конституції досить чітко… З чесним прочитанням цієї конституції ми можемо налагодити хорошу взаємодію без великих зусиль – зокрема, між урядом і президентом", – зазначив прем’єр.

Він додав, що найважливіше – чесне практичне застосування основного закону, вказавши на те, що "і у найгірших режимів була чудово написана конституція".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Навроцького оголосили про початок процесу створення нового проєкту конституції Польщі.

Про намір розробити нову конституцію Кароль Навроцький заявив у першому виступі після присяги в серпні. Тоді глава кабінету президента повідомив, що нова конституція мала б посилити роль президента.

