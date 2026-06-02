Правящая партия Греции представила проект конституционной реформы

Правящая партия Греции "Новая демократия" представила в парламент свое предложение по планируемому пересмотру конституции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис отметил, что план предусматривает "смелые, революционные изменения во всех сферах", – от внесения поправок в статью об уголовной ответственности министров до процедуры избрания руководства судебной власти. Он также предусматривает гарантии против введения налогов с обратной силой и связывает защищенный статус занятости государственных служащих с оценкой их работы.

"Это дорожная карта, которая модернизирует общественную жизнь и политическую систему, решая проблемы, существующие уже десятилетиями, и в то же время прокладывая путь для крупных реформ, в которых нуждается наша страна на пути к 21 веку", – отметил он в посте в социальных сетях, посвященном реформам.

Эти предложения знаменуют начало длительной, многоэтапной дискуссии о конституционной реформе. Изменения в конституцию Греции требуют одобрения в рамках многоэтапного парламентского процесса, предусматривающего повышенное большинство голосов, прежде чем они могут быть ратифицированы и вступить в силу.

Напомним, в начале мая польский президент Навроцкий объявил о начале процесса создания нового проекта конституции Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал эти намерения.

О намерении разработать новую конституцию Кароль Навроцкий заявил в первом выступлении после присяги в августе. Тогда глава кабинета президента сообщил, что новая конституция должна усилить роль президента.

Подробнее на эту тему – в статье Конституция как оружие: почему в Польше хотят изменить основной закон и какие последствия это будет иметь.