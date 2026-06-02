Франция осудила ночной массированный удар РФ по украинским городам

Франция осудила нанесённые Россией ночью 2 июня массированные удары по ряду украинских городов, которые привели к повреждению жилых домов и гибели людей.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

Официальный Париж выразил резкое осуждение российских ударов по Киеву и городам в восточной части Украины, отметив, что они привели к гибели многих гражданских лиц, в том числе детей.

"Эти массированные удары, направленные против населения и гражданской инфраструктуры, в очередной раз демонстрируют тотальное пренебрежение Москвы к усилиям по установлению мира. Несмотря на неоднократные предложения о длительном прекращении огня, с которыми выступала Украина, Кремль прибегает к маневрам для затягивания времени, чтобы продолжать свою захватническую войну", – подчеркнули в МИД Франции.

В заявлении подчеркнули, что эти удары являются нарушением международного гуманитарного права и Франция будет содействовать тому, чтобы они не остались безнаказанными.

"В этот траурный день Франция выражает Киеву глубокую солидарность с украинским народом, выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Эти новые атаки только укрепят нашу готовность еще больше усилить давление на Россию", – отмечает Париж.

"Мы продолжим, совместно с нашими партнерами, на двустороннем и европейском уровнях, оказывать Украине всю необходимую поддержку, чтобы приблизить справедливый и прочный мир, который гарантирует ее безопасность и безопасность Европы", – подытоживают в заявлении.

По последним данным, в результате ночных ударов в Днепре погибли 12 человек, в Киеве – 6 погибших и около 80 пострадавших, в Харькове – более 10 пострадавших.

Напомним, в выходные Франция задержала подпадающий под санкции танкер "теневого флота" России.

Также неофициально стало известно, что ЕС близок к утверждению 21-го пакета санкций против России и это планируют сделать до 15 июля.