Франция осудила ночной массированный удар РФ по украинским городам
Франция осудила нанесённые Россией ночью 2 июня массированные удары по ряду украинских городов, которые привели к повреждению жилых домов и гибели людей.
Об этом говорится в заявлении МИД Франции, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".
Официальный Париж выразил резкое осуждение российских ударов по Киеву и городам в восточной части Украины, отметив, что они привели к гибели многих гражданских лиц, в том числе детей.
"Эти массированные удары, направленные против населения и гражданской инфраструктуры, в очередной раз демонстрируют тотальное пренебрежение Москвы к усилиям по установлению мира. Несмотря на неоднократные предложения о длительном прекращении огня, с которыми выступала Украина, Кремль прибегает к маневрам для затягивания времени, чтобы продолжать свою захватническую войну", – подчеркнули в МИД Франции.
В заявлении подчеркнули, что эти удары являются нарушением международного гуманитарного права и Франция будет содействовать тому, чтобы они не остались безнаказанными.
"В этот траурный день Франция выражает Киеву глубокую солидарность с украинским народом, выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Эти новые атаки только укрепят нашу готовность еще больше усилить давление на Россию", – отмечает Париж.
"Мы продолжим, совместно с нашими партнерами, на двустороннем и европейском уровнях, оказывать Украине всю необходимую поддержку, чтобы приблизить справедливый и прочный мир, который гарантирует ее безопасность и безопасность Европы", – подытоживают в заявлении.
По последним данным, в результате ночных ударов в Днепре погибли 12 человек, в Киеве – 6 погибших и около 80 пострадавших, в Харькове – более 10 пострадавших.
Напомним, в выходные Франция задержала подпадающий под санкции танкер "теневого флота" России.
Также неофициально стало известно, что ЕС близок к утверждению 21-го пакета санкций против России и это планируют сделать до 15 июля.