Лидеры ЕС 18–19 июня осудят "безрассудные действия" и враждебную риторику России в отношении Европы

По результатам заседания саммита лидеров ЕС в Брюсселе 18–19 июня будет утверждено коммюнике, в котором государства Евросоюза осудят недавнюю эскалацию со стороны России, ее систематические атаки на гражданское население Украины, а также угрозу для ЕС от атак российских беспилотников и враждебную риторику представителей российской власти в адрес европейских дипломатов.



Об этом говорится в первом рабочем проекте коммюнике Европейского совета, датированном 1 июня, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".



"Европейский совет решительно осуждает недавнюю эскалацию со стороны России, включая широкомасштабные ракетные и беспилотные атаки против гражданского населения в Украине, все более агрессивное и безрассудное поведение в отношении государств-членов ЕС и враждебную риторику против дипломатов ЕС", – говорится в проекте документа.

Также подчеркивается, что "недавний инцидент, во время которого российский беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в Румынии, а также другие подобные инциденты в других государствах-членах, являются результатом агрессивной войны России против Украины и угрожают безопасности граждан ЕС и региональной стабильности".



"Европейский совет решительно осуждает Россию за систематическое и преднамеренное нацеливание на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины", – подчеркивают авторы текста.

Евросовет планирует призвать к "дальнейшему усилению усилий ЕС, скоординированных с усилиями международных партнеров, для поддержки Украины в срочном ремонте, восстановлении и укреплении устойчивости ее критической инфраструктуры и энергетической системы, учитывая следующую зиму".



Как сообщала "Европейская правда", на фоне инцидентов с попаданием дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.



Министр обороны Литвы Робертас Каунас уже анонсировал прибытие в страну украинских специалистов, которые помогут военным усилить защиту от дронов.



Президент Латвии выразил убеждение, что ЕС должен рассмотреть поддержку для стран, которые страдают от инцидентов с дронами.



