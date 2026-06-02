В Берлине произошла серьезная авария с участием трамвая, 20 пострадавших

В восточной части Берлина сошел с рельсов трамвай, пострадали 20 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Часть трамвая в районе Лихтенберг, вероятно, столкнулась с опорой воздушной линии электропередачи при прохождении поворота. Удар разбил правую сторону трамвая, сообщил представитель пожарной службы. Последний вагон затем сошел с рельсов.

По данным пожарной службы, 20 человек получили ранения, трое из них – серьезные. Часть из 17 пассажиров, получивших легкие ранения, также будут лечиться в больницах.

Как утверждают в пожарной службе, на месте происшествия работали почти 60 сотрудников. Берлинская компания общественного транспорта (BVG) сообщила, что на месте происшествия присутствовал руководитель аварийной службы, который отключил электроснабжение.

Ожидается, что эвакуация трамвая займет некоторое время. Движение трамваев линий M5 и M17 приостановлено. Будет организовано замещающее автобусное сообщение.

В столице Румынии Бухаресте в начале мая сошел с рельсов и врезался в столб трамвай, несколько пассажиров серьезно пострадали.

Перед этим в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.

В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.