Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прибыла с визитом в Эстонию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В рамках визита она встретится со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом, а также с президентом Аларом Карисом и председателем Рийгикогу (парламента) Лаури Хуссаром.

"Я рад впервые приветствовать в Эстонии премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Украина – это не только страна, которая борется за свободу, но и государство, чей опыт, инновации и развитие оборонной промышленности помогают укреплять безопасность всей Европы. Эстония твердо поддерживает Украину, ее восстановление и путь в Европейский Союз", – заявил Михал.

После пресс-конференции с эстонским премьером украинский премьер отправится в Кадриоргский дворец на встречу с Аларом Карисом. Затем Свириденко посетит Рийгикогу, где встретится с его председателем Лаури Хуссаром. Во встрече также примет участие председатель парламентской группы "Эстония-Украина" Эерик-Нийлес Кросс.

Визит происходит на фоне недавних инцидентов с украинскими дронами, которые под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы несколько раз попадали в воздушное пространство стран Балтии. Именно в Эстонии сбили один из таких дронов.

Накануне Свириденко посещала Латвию и Литву.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что одной из ключевых тем переговоров с украинскими чиновниками были возможности выявления дронов, которые нарушают воздушное пространство соседних с РФ стран.

А министр обороны Литвы Робертас Каунас анонсировал прибытие в страну украинских специалистов, которые помогут военным усилить защиту от дронов.