Литва передала Україні повний комплект обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців

Україна отримала через Механізм цивільного захисту ЄС повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви: складна операція передачі тривала 11 місяців та включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, пише "Європейська правда".

Було поставлено, зокрема, 40 негабаритних вантажів, серед яких – надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів. Ця логістична операція була скоординована через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектора України включала доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через механізм UCPM.

Загалом Європейська комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тисяч тонн допомоги.

Нагадаємо, координаційна група з питань енергетики України G7+ 12 грудня заявила про готовність посприяти зміцненню захисту української енергетики країни від повітряних ударів РФ.

У листопаді Європейський інвестиційний банк та ЄС анонсували понад 200 млн євро на відновлення та енергетичну стійкість в Україні.