Одной из тем визита премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Латвию стала дальнейшая помощь Украине в энергетической сфере – в частности, ускорение передачи оборудования одной из ТЭЦ в качестве "запасных частей".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своих соцсетях.

Свириденко отметила, что энергетические объекты остаются одной из главных целей российских атак, в частности последней 2 июня.

"В Риге с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом обсуждаем увеличение поставок необходимого нам оборудования, в частности возможности ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для восстановления энергообъектов украинских городов. Активно готовимся к следующему отопительному сезону", – рассказала премьер.

Она добавила, что правительство работает над привлечением всех возможных ресурсов и международной поддержки для восстановления и защиты энергетической системы.

Литва в 2025 году передала Украине полный комплект оборудования для ТЭЦ, этот процесс длился 11 месяцев.

Между тем немецкие ультраправые требуют не дарить Украине остановленную газовую электростанцию.