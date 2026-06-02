Мерц вспомнил нацистское прошлое Германии и отверг сотрудничество с ультраправыми

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не допустит возвращения страны к националистической политике прошлого и исключил возможность сотрудничества с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), несмотря на рост ее популярности в опросах.

Об этом он сказал во время бизнес-конференции возле Берлина во вторник, 2 июня, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мерц напомнил о роли Христианско-демократического союза (ХДС) в восстановлении страны после Второй мировой войны под руководством первого канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра.

По словам Мерца, "АдГ" стремится вернуть Германию к политическим подходам, которые существовали до послевоенного демократического преобразования страны.

"С Аденауэром мы в Германии оставили эпоху национализма позади. Я не верну Федеративную Республику Германию, ни свою собственную партию во времена до Аденауэра", – подчеркнул он.

Также Мерц заверил, что не ищет новых партнеров для формирования большинства и продолжит работу действующей коалиции с социал-демократами.

"Я не ищу другого – и у меня нет другого", – добавил он.

Недавно "АдГ" продемонстрировала рекордно высокий уровень поддержки в опросах и увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС.

В конце мая стало известно, что большинство жителей Германии ожидают, что премьер-министром по крайней мере в одной из трех земель, где этой осенью состоятся выборы, станет представитель ультраправой "АдГ".

Сообщалось также, что через год после прихода к власти популярность Мерца упала до исторического минимума.