Весна 2026 года стала для Франции самой теплой в истории наблюдений
Весна 2026 года оказалась для Франции самой теплой за время, с тех пор как ведутся температурные наблюдения.
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявило национальное метеорологическое агентство Météo-France.
Средняя температура воздуха составляла 13,8°C, на 1,7°C больше сезонных норм.
С этими показателями 2026 год опередил 2011 и 2020 год, когда средняя температура была выше нормы на 1,5 и 1,3 градуса соответственно.
На прошлой неделе страна страдала от первого за этот год периода жары, во многих регионах страны – включая Париж – столбик термометра достиг 35°C, а на юге показатели были еще выше.
В Испании в это время дневные температуры приблизились к 40°C.
Аномальная жара фиксировалась также на Британских островах.